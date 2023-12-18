В США заявили о полной изоляции из-за России

Профессор Ковалик заявил о полной изоляции США из-за России

Профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что спецоперация России на Украине привела к падению влияния США и международной изоляции Вашингтона. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Как пример изоляции Вашингтона Ковалик указал результаты голосования в Совбезе ООН насчет перемирия в Секторе Газа. Он подчеркнул, что только США не поддержали прекращение огня. По его словам, страны Ближнего Востока перестали уважать Штаты и видят свое будущее с Россией и Китаем.

«Я думаю, что США в изоляции. . Влияние США в мире значительно уменьшилось после начала операции России на Украине, и я думаю, что влияние России только возросло», — подчеркнул эксперт.

Ранее агентство Bloomberg написало, что визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию символизирует провал усилий США по изоляции Москвы и ставит под вопрос долговечность американской поддержки Украины.

