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07:30, 18 декабря 2023Ценности

Известная модель снялась в нижнем белье

Фото: @hjglanagan

Британская актриса и модель Хелен Флэнаган показала тело в откровенном образе. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых она предстала в разных комплектах нижнего белья. Так, звезда примерила черный кружевной бюстгальтер и трусы с низкой посадкой. Помимо этого, она снялась в черно-синем прозрачном боди.

Пользователи сети оценили внешность Флэнаган в комментариях под постом. «Лучшая», «Зависть. Красивая и простая», «Обожаю вас», — восхитились они.

Ранее в декабре жена Джейсона Стэйтема показала фигуру в нижнем белье. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

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      Екатерина Ештокина
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