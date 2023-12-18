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06:03, 19 декабря 2023Среда обитания

Бездомный потерял память и стал соседом Мика Джаггера

Соседом Мика Джаггера стал иранский беженец

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Новым соседом фронтмена рок-группы Rolling Stones Мика Джаггера оказался иранский беженец. Оставшись без дома, иностранец соорудил хижину под мостом Баттерси в одном из престижнейших районов Лондона, пишет Daily Mail.

Шаху Амини приехал в Великобританию в 2013 году, нанялся курьером и нашел жилье в центральном районе города. Однако в результате аварии на мотоцикле у Амини возникли проблемы с памятью, из-за которых он потерял работу. Пособий иранцу не полагалось, а его личных накоплений на оплату квартиры не хватало. Так Амини оказался на улицах британской столицы.

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Спустя несколько месяцев бродяжничества иностранец решил возвести жилище на берегу Темзы. Строительство сарая площадью три квадратных метра обошлось Амини в 380 долларов (34 тысячи рублей). В его лачуге есть два импровизированных окна и скатная битумная крыша, покрытая полиэтиленовой пленкой. Деревянная доска служит для иранца и столом, и кроватью. В холодные ночи иранец спасается грелкой, тушит мясо в соусе карри на примусе, пользуется уборной на автостанции. Раз в неделю он выбирается в ближайший спортзал, чтобы принять душ.

Поселившись в районе Челси Амини стал соседствовать с богатейшими жителями страны. Через дорогу от его хижины живут рок-музыкант Брайан Адамс и наследник корпорации по производству упаковки Tetra Pak Ханс Раусинг.

По словам Амини, его дом не привлекает внимания прохожих и хорошо спрятан от чужих глаз. Местные жители относятся к иранцу дружелюбно и порой делят с ним ужин. Мост находится под управлением транспортного ведомства Лондона. По сведениям издания, чиновники не собираются ликвидировать самострой. Власти обещали помочь беженцу.

Ранее британец, выигравший в лотерею 6,5 миллиона фунтов стерлингов (744 мииллиона рублей), разорился и стал бездомным. Он потратил деньги на покупку особняка с бассейном и теннисным кортом, мотоциклов Ducati, автомобиля Ferrari, а также личных самолета и вертолета.

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      Виктория Клабукова
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