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11:51, 18 декабря 2023Среда обитания

Китай рекордно замерз

Reuters: в Китай пришли рекордные холода

Фото: Getty Images

В некоторые части Китая пришли сильные холода, оказавшиеся рекордными с момента начала наблюдений. О том, что страна максимально замерзла, сообщает Reuters.

Температура опустилась рекордно низко в том числе в провинциях Шаньси, Хэбэй и Ляонин. В городе Ичунь провинции Хэйлунцзян столбик термометра оказался на отметке минус 47,9 градуса Цельсия — это значение считается рекордным с января 1980 года. Согласно прогнозам, в начале следующей недели рекорд будет обновлен более низкими температурами.

Министерство сельского хозяйства запустило механизм экстренного реагирования, а национальные органы по предупреждению стихийных бедствий официально призвали местные власти подготовить планы на случай экстренных ситуаций, а также технику для уборки снега и льда.

Ранее в декабре температура в якутском городе Оймяконе опустилась до минус 59 градусов. По словам экспертов, температура упала до такого уровня из-за полного отсутствия ветра и сниженного атмосферного давления.

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      Александра Качан
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