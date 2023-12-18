Учительница рассказала о семье оставившего послание на стене в Марьинке солдата

Классный руководитель оставившего послание на стене бойца: он переживал за брата

Боец Вооруженных сил России Роман Рудаков, оставивший прощальное послание на стене в Марьинке Донецкой народной республики, еще со школы заботился о больном брате. О семье военнослужащего рассказала «МК» его классный руководитель.

Во время зачистки в Марьинке нашли написанное на кирпиче послание бойца, в котором он просил позаботиться о его матери, сестре и брате.

По словам женщины, у брата военнослужащего было плохое зрение. Рудаков опекал его, собирал его канцелярские принадлежности и всегда сидел за соседней партой, сказала педагог.

Рудаков воспитывался в дружной семье, продолжила учительница. После того, как отец не смог работать из-за болезни сердца, мальчик стал помогать матери, добавила она. Даже находясь под огнем противника, военнослужащий не забывал о родных, заявила классный руководитель.

Роману Рудакову было неполных 22 года, он родился и жил в городе Батайске Ростовской области. Ранее был обнаружен снятый в сентябре 2022 года видеосюжет, на котором получивший повестку Рудаков объясняет, почему он пришел в военкомат.

