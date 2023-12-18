Кремль показал кадры подачи Путиным документов для участия в выборах президента

Кремль опубликовал видео подачи Путиным документов для участия в выборах

Появились кадры подачи президентом Владимиром Путиным документов для участия в выборах главы государства в марте 2024 года. Видео опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

На записи видно, как представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сначала проверят паспорт главы государства, после чего берут все необходимые для регистрации документы, в том числе их электронные копии.

