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17:09, 18 декабря 2023Мир

Лавров оценил идею о размещении украинских F-16 на авиабазах НАТО

Лавров: идеи о размещении украинских F-16 на базах стран НАТО являются опасными

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Размышления о возможном размещении западных истребителей F-16 на авиабазах стран НАТО с целью их использования на Украине являются опасными. Так соответствующую идею оценил глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра», сообщает ТАСС.

«[Западные аналитики] всерьез поговаривают о самолетах F-16. В ходе этих разговоров выясняется, что нет аэродромов на Украине, которые были бы приспособлены для обслуживания этих самолетов... Ну и поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что связи начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова с силами спецопераций США указывают, что украинская республика несуверенна и манипулируема. Он также привел в пример информацию о создании в украинской армии специальных подразделений для тесной координации с ЦРУ и MI6.

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      Виктория Кондратьева
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