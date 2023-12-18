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12:44, 18 декабря 2023Силовые структуры

Бывшему совладельцу «Суммы» Магомедову смягчили наказание за хищения

Мосгорсуд сократил на полгода срок экс-бизнесмену Магомедову за хищения

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мосгорсуд смягчил наказание бывшему совладельцу группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову. Об этом сообщает ТАСС.

Срок экс-бизнесмену снижен на полгода до 18,5 года лишения свободы за хищение 11 миллиардов рублей.

Его брату Магомеду также сократили наказание с 18 до 17,5 года заключения.

Приговор им был изменен в связи с истечением срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищений.

В начале декабря 2022 года владельцев группы «Сумма» признали виновными в организации преступной группировки и особо крупных растратах и мошенничестве с целью хищения средств в рамках реализации государственных проектов.

Следствие оценило ущерб от их преступлений в 11 миллиардов рублей.

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      Любовь Ширижик
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