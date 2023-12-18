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08:10, 18 декабря 2023Экономика

Названа самая востребованная в России профессия

hh.ru: чаще всего в 2023 году работодатели в РФ искали менеджеров по продажам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российские работодатели в 2023 году чаще всего искали менеджеров по продажам, кассиров и водителей. Самые востребованные в стране профессии назвали в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru, пишет РИА Новости.

На первую категорию пришлось 750 тысяч вакансий, что составляет 7,5 процента всех предложений о работе в стране. За год их количество выросло в полтора раза, а средняя предлагаемая зарплата поднялась на 8,8 тысячи рублей, до 71,8 тысячи.

Продавцы в розничных точках и кассиры заняли второе место с результатом 675 тысяч предложений о работе, рост за год составил 42 процента, а предлагаемая зарплата достигла 40,7 тысячи рублей. Водители также требовались в полтора раза чаще, чем в 2022 году — 430 тысяч вакансий при росте зарплат на 19 тысяч рублей, до 88,8 тысячи.

В первую десятку остальных самых востребованных специальностей вошли бухгалтеры (2,7 процента от рынка), повара (2,2 процента), операторы колл-центров (2,1 процента), упаковщики-комплектовщики (2 процента), врачи (1,9 процента), кладовщики (1,8 процента) и инженеры-конструкторы (1,7 процента).

Сильнее всего предлагаемые зарплаты за год из числа востребованных специальностей выросли у курьеров (плюс 25,4 тысячи, до 96 тысяч рублей), наименьшее значение у повара, пекаря, кондитера (49,4 тысячи) и оператора колл-центра (39,2 тысячи рублей).

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Реже всего в уходящем году работодатели искали бортпроводников (0,2 тысячи вакансий), комплаенс-менеджеров (0,9 тысячи) и директоров юридических департаментов (почти 1 тысяча).

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала дефицит трудовых ресурсов главной проблемой российской экономики, которую невозможно решить бюджетными тратами и дешевыми кредитами. Это мнение подтверждает еще одно исследование hh.ru, в рамках которого 71 процент опрошенных компаний говорил о сложностях при попытках набрать персонал, в том числе из-за отсутствия профильных специалистов.

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      Платон Щукин
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