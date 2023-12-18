В России из-за экспортных пошлин остановились мегапроекты

Глава РСПП Шохин заявил об остановке мегапроектов в РФ из-за экспортных пошлин

Многие российские компании после введения экспортных пошлин приостановили проекты, которые входят в соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом рассказал председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РБК.

В механизме нет стабилизационной оговорки об экспортных пошлинах, отметил эксперт. РСПП сейчас пытается убедить власти смягчить меры и распространить стабилизационную оговорку на всю фискальную нагрузку. Однако, как говорит Шохин, Минфин сопротивляется. «Не для того мы не включили когда-то это, чтобы сейчас идти навстречу», — цитирует ведомство глава организации.

Механизм СЗПК запускался как основной инструмент повышения инвестиционной активности в конце 2020 года, затем был приостановлен по техническим причинам, а в конце 2022-го его действие возобновили. На конец сентября 2023 года в рамках соглашения было подписано 60 контрактов, а в экономику было направлено около 929 миллиардов рублей.

Экспортные пошлины российские власти ввели 1 октября до конца 2024 года — мера распространяется на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. При среднем курсе российской валюты менее 80 рублей за доллар сборы обнуляются, а максимума в семь процентов они достигают при курсе выше 95 рублей. По состоянию на написание материала 18 декабря доллар на Мосбирже торгуется выше 90,5 рубля.

