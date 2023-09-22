В российскую экономику вложили 929 миллиардов рублей

«Ъ»: портфель СЗПК превысил 3 трлн рублей, уже вложено 929 млрд рублей

Около 929 миллиардов рублей вложено в российскую экономику по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Всего подписано 60 соглашений, которые обеспечат 54 тысячи рабочих мест, пишет «Коммерсантъ».

При этом, по данным газеты, портфель СЗПК превысил три триллиона рублей. Глава профильного департамента Министерства экономики Александра Молодцова отметил, что спрос на такие соглашения стабильно высок. «Инвесторы адаптируются к санкциям, находят поставщиков из дружественных стран или партнеров и разработчиков на внутреннем рынке. Мы видим много новых заявок, то есть речь идет о свежих инвестициях», — пояснил он.

Как пишет «Коммерсантъ», механизм СЗПК запускался как основной инструмент повышения инвестиционной активности в конце 2020 года, затем был приостановлен по техническим причинам, а в конце 2022-го его перезагрузили. В результате в конце 2022 года было подписано пять соглашений на 403 миллиарда рублей. В 2023-м компании адаптировались к санкциям и было подписано 22 СЗПК на 1,4 триллиона рублей, а у инструмента появилось новое преимущество — к таким проектам не применяется установленный windfall tax («добровольный» взнос бизнеса) в бюджет.

Чаще всего новые проекты заключают в сферах добычи (45 процентов инвестиций), химической промышленности (19 процентов), обработки (15 процентов), лесопереработки и транспорта (по 7 процентов). Больше всего соглашений подписано в Свердловской и Ленинградской областях, в Москве, Башкирии и Татарстане. Самые крупные СЗПК в денежном выражении — в Хабаровском и Забайкальском краях (на 301,7 миллиарда рублей и 234 миллиарда рублей.