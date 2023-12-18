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15:34, 18 декабря 2023Бывший СССР

Молдавия решила выйти еще из двух соглашений СНГ

Молдавия покинет соглашения СНГ по антитеррористической поддержке и миротворцам

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавия решила выйти из соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) по военным наблюдателям и коллективным миротворческим силам, а также по поддержке структур по борьбе с терроризмом. Решение о денонсации международных договоров принял парламент республики, передает РИА Новости.

Покинуть соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах предложило Министерство обороны Молдавии. В информационной записке к проекту указано, что в рамках СНГ страна не взаимодействует в военно-политической сфере.

Идея отказа от сотрудничества в антитеррористической сфере принадлежит Службе информации и безопасности республики. В ведомстве отметили в последние годы не использовали положения данного документа.

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В ноябре стало известно о выходе Молдавии сразу из семи международных договоров содружества.

Ранее в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент заявил, что членство Молдавии в Содружестве Независимых Государств не имеет большой ценности. По его словам, при этом объединение стран готово к совместной деятельности и ни от кого не отказывается.

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      Александр Курбатов
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