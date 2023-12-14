Путин оценил роль Молдавии в СНГ

Президент России Путин заявил, что большой ценности членства Молдавии в СНГ нет

Большой ценности членство Молдавии в Содружестве Независимых Государств (СНГ) не имеет. Такую оценку роли республики в объединении дал президент России Владимир Путин, «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в сети «ВКонтакте».

«Большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет», — сказал он. При этом объединение стран готово к совместной деятельности и ни от кого не отказывается, подчеркнул Путин. Российский президент также назвал выбором Молдавии нежелание работать в рамках СНГ.

Ранее глава Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для граждан республики. По ее словам, правительство анализировало отношения в рамках соглашений с содружеством. В результате удалось собрать достаточно доказательств, чтобы прийти к выводу об отсутствии выгоды для молдаван, уточняла она.

Позднее Санду отметила, что вступление в Евросоюз (ЕС) для Молдавии жизненно необходимо. Одной из ближайших целей политик называла максимально быстрое инициирование переговоров о членстве республики в ЕС.