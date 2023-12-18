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23:56, 18 декабря 2023Бывший СССР

Молдавию назвали проблемой для ЕС

Экс-премьер Молдавии Филат заявил, что страна стала проблемой для Евросоюза

Фото: Scanpix Sweden / Reuters

Молдавия является проблемой для Европейского союза (ЕС) из-за отсутствия у властей четкого видения членства страны в сообществе, считает бывший премьер-министр Влад Филат. Об этом он заявил в интервью кишиневскому телеканалу N4.

Он отметил, что действующее руководство республики не понимает, что будет после завершения процесса евроинтеграции. «Нынешнее правительство не имеет видения о членстве в ЕС с учетом низкой рождаемости и оттока самой трудоспособной части населения», — заявил политик.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Николай Попеску рассказал о намерении Кишинева завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году. Первым этапом он назвал проверку законодательства страны на соответствие стандартам объединения.

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      Марина Совина
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