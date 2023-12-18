Московский театр отменил постановки по произведениям Бориса Акунина

Московский Губернский театр отменил постановки по произведениям Бориса Акунина

Московский Губернский театр (МГТ) отменил постановки по произведениям Бориса Акунина после включения автора в перечень террористов. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет про постановку «Приключение Фандорина», премьера спектакля состоялась в 2017 году.

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) рассказали, что прорабатывают юридические вопросы после объявления Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) экстремистом и террористом.

Акунина включили в соответствующий перечень в понедельник, 18 декабря. Также в СКР планируют объявить Акунина в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Акунин уехал из России в 2014 году, большую часть времени он проводит в Лондоне.