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23:10, 18 декабря 2023Культура

Московский театр отменил постановки по произведениям Бориса Акунина

Московский Губернский театр отменил постановки по произведениям Бориса Акунина
Борис Акунин, архивное фото

Борис Акунин, архивное фото. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Московский Губернский театр (МГТ) отменил постановки по произведениям Бориса Акунина после включения автора в перечень террористов. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет про постановку «Приключение Фандорина», премьера спектакля состоялась в 2017 году.

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) рассказали, что прорабатывают юридические вопросы после объявления Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) экстремистом и террористом.

Акунина включили в соответствующий перечень в понедельник, 18 декабря. Также в СКР планируют объявить Акунина в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Акунин уехал из России в 2014 году, большую часть времени он проводит в Лондоне.

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      Марина Совина
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