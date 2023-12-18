На Украине предложили ограничить в правах уклонистов

Депутат Рады Безуглая: новый законопроект включает ограничение прав уклонистов

Новый законопроект о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы, предложенный в Верховной Раде Украины, включает ограничение прав для уклонистов. Об этом сообщила украинский депутат Марьяна Безуглая в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Концепт в том числе в том, что если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав», — заявляет Безуглая.

Ранее Безуглая сообщила, что в парламенте Украины предложили лишить отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы. Кроме того, парламентарии намерены снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и ограничить права уклонистов.

10 декабря депутат Рады Роман Костенко рассказал, что штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополняют ограниченно годными призывниками. По его словам, происходящее негативно влияет на приток добровольцев в ряды Вооруженных сил.