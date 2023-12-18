Научный журнал извинился перед депутатом за статью о рептилоидах и феминистках

Журнал извинился перед депутатом Ананских за статью о рептилоидах и феминистках

Научный журнал «Юридическая наука и современность» извинился перед депутатом Госдумы Игорем Ананских за публикацию статьи о рептилоидах и феминистках, где среди авторов была указана фамилия парламентария. Соответствующее заявление опубликовано на сайте журнала.

«Редакция журнала выражает глубокую озабоченность в связи с тем, что по техническим причинам в статье "Российская семья как основа отечественной государственности", опубликованной в нашем журнале № 9 за 2023 год, указана ошибочно среди авторов и ваша фамилия», — говорится в публикации.

Руководство журнала принесло извинения за допущенную неточность, а также сообщило о принятии необходимых мер для устранения ошибки.

Ранее на сайте журнала появилась статья о борьбе русских и рептилоидов. Среди авторов были указаны депутат Госдумы Игорь Ананских и генерал-лейтенант запаса ФСБ Иван Миронов. В ней сообщалось, что на Земле есть люди двух видов. Первый из них руководствуется высокими нравственными принципами, а основными ценностями для этих людей являются мир, семья, дети и созидание. Второй вид, как утверждается, создавался «с помощью космических генных технологий».