Песня Юрия Шатунова стала трендом у иностранцев

Песня Юрия Шатунова «Седая ночь» стала трендом у иностранцев в соцсетях

Песня певца Юрия Шатунова «Седая ночь» стала трендом среди иностранцев в социальных сетях. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Отмечается, что за последние 30 дней сингл послушали более трех миллионов раз, а также записали под него десятки тысяч видео. Также сообщается, что люди по всему миру стали обращаться с просьбами на радио включить в эфире творчество группы «Ласковый май».

В ноябре песня российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира начали одеваться в меховые шапки и шубы и танцевать под хит 2004 года.