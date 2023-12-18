Названы обогнавшие Москву по подорожанию жилья мегаполисы России

Челябинск и еще 8 городов обогнали Москву по росту цен на вторичное жилье

Челябинск и еще восемь городов-миллионников обогнали Москву по подорожанию жилья на вторичном рынке в 2023 году. Такие данные назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

К концу ноября средняя стоимость одного квадратного метра готового жилья в Челябинске выросла на 36,4 процента относительно начала января, до 85,6 тысячи рублей. Второе место по этому показателю занимает Волгоград — там «квадрат» подорожал на 23,25 процента, до 86,3 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону с ростом цен на 18,3 процента, до 110,4 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-5 мегаполисов с самым заметным ростом цен также вошли Омск (плюс 16,5 процента, до 94,1 тысячи рублей) и Самара (плюс 16,3 процента, до 108 тысяч рублей). Москва занимает в рейтинге десятую строчку — «вторичка» в столице подрожала 12,7 процента с начала года, до 281,8 тысячи рублей за один квадратный метр.

Ранее стали известный города России, которые обогнали Москву по росту цен на жилье в новостройках. Сильнее всего с начала 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра строящихся квартир выросла в Волгограде — на 44 процента, до 115 тысяч рублей в ноябре. Второе место занимает Воронеж — там новостройки подорожали на 28 процентов, до 109 тысяч рублей за «квадрат». Третье место занимает Сочи, где новые квартиры стали увеличились в цене на 26 процентов, до 421 тысячи рублей за «квадрат» — это стало самым высоким показателем по стране в рублевом эквиваленте.