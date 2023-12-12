Названы обогнавшие Москву по подорожанию жилья города России

Сочи и еще 11 городов обогнали Москву по росту цен на новостройки

Сочи и еще 11 российских городов обогнали Москву по подорожанию жилья в новостройках. Такие данные приводят аналитики «Яндекс Недвижимости» в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Сильнее всего с начала 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра строящихся квартир выросла в Волгограде — на 44 процента, до 115 тысяч рублей в ноябре. Второе место занимает Воронеж — там новостройки подорожали на 28 процентов, до 109 тысяч рублей за «квадрат». Третье место занимает Сочи, где новые квартиры стали увеличились в цене на 26 процентов, до 421 тысячи рублей за «квадрат» — это стало самым высоким показателем по стране в рублевом эквиваленте.

Москва заняла в рейтинге 13-е место. Строящееся жилье в столице подорожало на 13 процентов, до 334 тысяч рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге показатель вырос на 7 процентов, до 246 тысяч рублей за «квадрат».

В среднем по России цена квадратного метра в новостройках повысилась с начала года на 7 процентов а с сентября — на 4 процента. К концу года рост цен замедлился — с октября стоимость поднялась в среднем на 2 процента, отмечают аналитики.

«Это сказалось и на динамике предложения. В Москве в сентябре относительно августа база первичного жилья сократилась в среднем на 10 процентов. Далее с начала октября до декабря наблюдалась стагнация, а с начала зимы предложение выросло на 10 процентов», — добавил руководитель службы аналитики в «Яндекс Недвижимости» Алексей Муханов.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать квартиры в новостройках в ипотеку — доля таких сделок на первичном рынке выросла до 49,1 процента, увеличившись на 4,5 процентного пункта по сравнению с октябрем.

