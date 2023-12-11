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12:11, 11 декабря 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать квартиры

Доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках выросла до 49,1 процента

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ноябре 2023 года доля ипотечных сделок на первичном рынке выросла до 49,1 процента, увеличившись на 4,5 процента по сравнению с октябрем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

При этом в ноябре этого года доля сделок на вторичном рынке снизилась до 35 процентов, опустившись на 10 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. По словам руководителя «ЦИАН. Аналитики» Алексея Попова, россияне скупают квартиры в новостройках, стремясь «успеть, пока не подорожала ипотека» в результате роста банковских ставок.

Этот ажиотаж стал причиной роста цен на жилье. Эксперт уверен, что в будущем такая ситуация приведет к стагнации цен и снижению спроса. По словам Зайцева, из-за роста спроса цена на квадратный метр жилья продолжает расти как на первичном, так и на вторичном рынке. Он отметил, что после роста ставки россияне скупили наиболее доступные и бюджетные квартиры.

Ранее снижение стоимости квартир на вторичном рынке на 20-30 процентов предсказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Он уверен, что жилье в новостройках в скором времени перестанет пользоваться популярностью из-за повышения первоначального взноса и ужесточения условий льготной ипотеки.

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      Мария Черкасова
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