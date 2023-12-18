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09:05, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о личных запретах в работе

Эмили Сирс

Эмили Сирс. Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Эмили Сирс рассказала о личных запретах в работе. На эту тему она высказалась в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube.

«Я обычно не выполняю странные просьбы тех моих подписчиков, которые просят о чем-то, о чем я никогда не слышала. Сначала мне нужно понять самой, будет ли мне комфортно это делать», — призналась модель OnlyFans.

Сирс также отметила, что никогда не осуждает своих клиентов за необычные просьбы. «Возможно, я откажу фанату в выполнении просьбы, но я точно не буду его осуждать за его желания», — подчеркнула она.

Ранее модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, рассказала о личных запретах на съемках эротических фильмов. По ее словам, она не разрешает партнерам по съемкам касаться языком ее глаз и ушей.

До этого порноактриса Серин Сайрен заявила, что на съемках откровенных роликов не разрешает бить себя по лицу. Женщина призналась, что однажды во время работы ей без предупреждения нанесли сильную пощечину.

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      Олег Давыдов
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