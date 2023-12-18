Оценен возможный отказ турецких отелей от all inclusive

Отказ отелей Турции от all inclusive негативно повлияет на турпоток из России

Возможный отказ гостиниц Турции от системы «все включено» негативно скажется на турпотоке из России. Так предложенные местными отельерами изменения оценил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, all inclusive критикуют уже давно, но отказаться от этого вида услуг сразу не получится, поскольку именно он обеспечивает туристический спрос на Турцию. «Когда вы не делаете систему "все включено", никто не хочет останавливаться в отеле, где проживает тысяча человек», — выразил мнение Эрчин.

Он добавил, что некоторые услуги в этой системе можно ограничить, но полная ликвидация all inclusive отрицательно повлияет на потоке отдыхающих из России, а также Великобритании и Германии. «Потому что есть привычка, которая складывалась на протяжении многих лет, и лояльные гости не будут приветствовать какие-то изменения, которые им не понравятся, когда они приедут в знакомое им место», — пояснил обозреватель.

Эрчин заключил, что отказа от «все включено» не будет, но отельеры могут сделать паузу в инвестициях в этот вид отдыха, а взамен начать развивать бутик-отели и другие виды размещения.

Ранее некоторые представители туротрасли Турции заявляли, что формат all inclusive нужно пересмотреть и даже ликвидировать. Турецкий посол в России Танжу Бильгич, в свою очередь, заявил, что Турция сохранит размещение по типу «все включено» в 2024 году.

