Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ

Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии до 13 матчей

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий не смог отличиться в игре против «Каролина Харрикейнс», которая прошла в ночь на понедельник, 18 декабря. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а победу в серии буллитов одержала столичная команда.

Овечкин не смог отличиться в 13-м матче подряд. В нынешнем сезоне он побил собственный антирекорд, который установил в 2017 году. Тогда он не забрасывал шайб в течение десяти игр подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.