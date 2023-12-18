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09:12, 18 декабря 2023Спорт

Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ

Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии до 13 матчей

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий не смог отличиться в игре против «Каролина Харрикейнс», которая прошла в ночь на понедельник, 18 декабря. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а победу в серии буллитов одержала столичная команда.

Овечкин не смог отличиться в 13-м матче подряд. В нынешнем сезоне он побил собственный антирекорд, который установил в 2017 году. Тогда он не забрасывал шайб в течение десяти игр подряд.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

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      Алексей Гусев
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