Папарацци запечатлели 42-летнюю Адриану Лиму без макияжа

Папарацци запечатлели бразильскую супермодель Адриану Лиму без макияжа. Соответствующие снимки появились на сайте издания Page Six.

42-летняя манекенщицу заметили вместе с 14-летней дочерью Валентиной. Так, знаменитость была одета в черные лосины, худи с черно-белом принтом, кроссовки и белые высокие носки. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены.

Читатели издания решили прокомментировать естественную внешность звезды в комментариях под материалом. «Да, она стареет. Просто оставьте ее в покое», «Лицо у нее ужасное», «Она бы прекрасно состарилась без каких-либо филлеров, ботокса и подтяжек», «Она действительно испортила свое лицо», «Она выглядит как обычная латиноамериканка из Майами», — писали они.

Ранее Адриана Лима снялась для обложки журнала Harper's Bazaar Arabia после обвинений в пластических операциях. Тогда манекенщица позировала перед камерой в черном боди, левый рукав которого был выполнен из прозрачной ткани и украшен кружевами.