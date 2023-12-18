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12:05, 18 декабря 2023Путешествия

Пассажир самолета обокрал попутчиков на два миллиона рублей

CNA: пассажир из Китая обокрал попутчиков в самолете на два миллиона рублей

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Пассажир самолета авиакомпании Scoot обокрал попутчиков на 31 тысячу сингапурских долларов (около 2 миллионов рублей) и пошел под суд. Об этом сообщает издание CNA.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 16 декабря, на рейсе из Вьетнама в Сингапур. В понедельник, 18 декабря, 52-летнему гражданину Китая Чжан Сюцяну (Zhang Xiuqiang) предъявили обвинения сразу в трех кражах на борту лайнера. В материалах суда указано, что Сюцян, предположительно, взял наличные из сумок трех пассажиров.

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Издание пишет, что нарушитель задержан для проведения расследования. Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет или штраф или и то и другое.

Ранее пассажирка российского самолета обокрала одного из попутчиков прямо во время авиаперелета и попалась. Мужчина рассказал, что во время посадки воздушного судна у него выпал мобильный телефон стоимостью более 80 тысяч рублей. Позже выяснилось, что его присвоила сидевшая впереди потерпевшего 33-летняя жительница Армавира.

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      Марина Черняк
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