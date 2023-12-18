Пассажир самолета обокрал попутчиков на два миллиона рублей

CNA: пассажир из Китая обокрал попутчиков в самолете на два миллиона рублей

Пассажир самолета авиакомпании Scoot обокрал попутчиков на 31 тысячу сингапурских долларов (около 2 миллионов рублей) и пошел под суд. Об этом сообщает издание CNA.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 16 декабря, на рейсе из Вьетнама в Сингапур. В понедельник, 18 декабря, 52-летнему гражданину Китая Чжан Сюцяну (Zhang Xiuqiang) предъявили обвинения сразу в трех кражах на борту лайнера. В материалах суда указано, что Сюцян, предположительно, взял наличные из сумок трех пассажиров.

Издание пишет, что нарушитель задержан для проведения расследования. Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет или штраф или и то и другое.

Ранее пассажирка российского самолета обокрала одного из попутчиков прямо во время авиаперелета и попалась. Мужчина рассказал, что во время посадки воздушного судна у него выпал мобильный телефон стоимостью более 80 тысяч рублей. Позже выяснилось, что его присвоила сидевшая впереди потерпевшего 33-летняя жительница Армавира.