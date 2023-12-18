Россиянам назвали дешевые и безопасные способы избавиться от плесени дома

Депутат Чаплин: избавиться от плесени в доме поможет перекись водорода

Обработка поверхностей перекисью водорода поможет избавиться от плесени дома. Дешевые и безопасные средства для борьбы с грибком назвал россиянам глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Полезными для решения этой проблемы будут также эфирные масла. «Причем они хороши и в качестве профилактики, и в качестве борьбы с плесенью: масло чайного дерева, розмарина и лаванды», — пояснил эксперт.

Чаплин посоветовал обратить внимание на средства борьбы с плесенью, в составе которых есть белый уксус, лимонная кислота, пищевая сода, нашатырный спирт или раствор йода. Однако использовать эти компоненты можно и в чистом виде, если разбавить водой.

«Кроме того, безопасно использовать средства, в составе которых есть натриевая соль борной кислоты и отбеливатель "Белизна". Обработка помещений любым из этих средств, как в составе антисептика или средства от грибка, так и в отдельном чистом виде, — отличное решение, чтобы не навредить ни себе, ни материалам», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что избавиться от поселившихся в комнатных растениях мошек поможет цитрамон. Половину таблетки нужно развести в трех литрах воды, а затем полить этим раствором растения. Такое лекарство способно вылечить и предотвратить грибковые заболевания цветов, избавить поверхность почвы от налета плесени, а также устранить некоторых вредителей.