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13:39, 18 декабря 2023Россия

Названа причина роста числа пневмоний в России и мире

Иммунолог Крючков: рост пневмоний может быть связан с микоплазменной пневмонией

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Причина роста числя пневмоний в России и мире может заключаться в усилении микоплазменной инфекции в сочетании с штаммом коронавируса «пирола», который претерпел серьезные изменения в антигенном составе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«По всей видимости, происходящее сейчас в России и в других странах — это продолжение того, что было в Китае. По официальной информации, у них идут регулярные вспышки микоплазменной пневмонии с высокой температурой, сильным недомоганием. Среди пациентов называются и молодые люди, и люди в возрасте, и дети», — сказал Крючков.

Несмотря на то, что, по официальным данным, изменений в микоплазменной пневмонии не зафиксировано, по словам иммунолога, большие вопросы вызывает то, почему она начала распространяться именно сейчас, а не как грипп и другие инфекции, сразу после отмены антиковидных ограничений. Необычным Крючкову показалось и течение заболевания.

Нового вируса действительно может не быть, в противном случае, его бы уже выявили. Но странно, что рост микоплазменной инфекции начался именно сейчас. Также по симптоматике мы видим высокую температуру в отсутствии кашля, узелки в легких. Это тоже нетипично для этого заболевания. Теоретически, такие симптомы может давать коронавирус или грипп. Официально поиски нового возбудителя ничего не дают, и это хорошая новость

Николай Крючковиммунолог

Крючков предположил, что сегодня речь идет об усилении микоплазменной инфекции в сочетании с «пиролой». Он напомнил, что, когда этот штамм только появился, уже говорилось о том, что на популяционном уровне этот вариант может давать большую патогенность, чем его предшественники.

У него большие изменения в антигенном составе, может, сейчас мы как раз наблюдаем эти проявления, — допустил иммунолог.

Ранее сообщалось, что в Москве у инфекционных больниц заметили очереди из автомобилей скорой помощи. Предварительно, у большинства заболевших диагностировали пневмонию.

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      Наталия Белова
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