Электрокар проехал от Северного до Южного полюса

Энтузиасты проехали на электрокаре от Северного до Южного полюса 17 тысяч миль

Автолюбители и участники проекта Pole to Pole проехали маршрут от Северного до Южного полюса за девять месяцев. Об этом сообщает издание Electrek.

По словам журналистов, муж и жена Крис и Джули Рэмси поставили рекорд, первыми в мире совершив поездку на электромобиле между Северным и Южным полюсом. Экстремалы передвигались на электрическом автомобиле Nissan Ariya EV с модификациями. За девять месяцев компания проехала 17 тысяч миль, или около 28 тысяч километров, посетив 14 стран.

Участники экспедиции рассказали, что устроили проект, чтобы доказать, что электромобиль можно эксплуатировать в экстремальных условиях. В рамках проекта Крис и Джули Рэмси проезжали по 300 километров за раз, а затем заряжали аккумулятор машины. Для зарядки использовали бензиновый и ветровой генераторы, а также солнечные панели. Также для сохранения температуры машину закрывали специальным чехлом.

По словам журналистов, энтузиасты специально растянули свою поездку на девять месяцев, делая большие перерывы. Они запланировали маршрут так, чтобы проехать по снежным трассам, пока они не растают.

В сентябре руководитель автоконцерна Stellantis Нед Курик заявил, что электрокары будущего будут иметь особо легкую тяговую батарею. По словам Курика, это позволит увеличить запас хода машины.