Популярный YouTube-блогер рассказал о жизни за городом

Блогер Джарахов заявил, что получает много удовольствия от жизни в частном доме

Популярный российский блогер Эльдар Джарахов в новом выпуске своего подкаста, доступном на YouTube, рассказал о своем опыте проживания за городом в частном доме.

Во время беседы с комиком и блогером Антоном Шастуном, признавшемся, что он любит проводить много времени дома, Джарахов заявил, что уверен, что Шастун получит удовольствие от жизни в загородном доме. «Ты очень кайфанешь тогда от дома», — считает интервьюер.

Джарахов, в данный момент живущий за городом, среди плюсов жизни в частном доме назвал возможность слушать ночью музыку и в целом свободно делать все, что хочется. Он также отметил, что каждый раз удивлялся, когда несколько раз услышал своих соседей, потому что у него было ощущение, что рядом нет людей. «Я всем желаю дом. Когда я стану президентом, я всем по дому подарю, обещаю, клянусь», — пошутил блогер.

В ноябре актер Владимир Селиванов сообщил о переезде в загородный дом вместе с беременной невестой.