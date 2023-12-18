После подрыва танка ВСУ образовался «ядерный гриб»

Подрыв танка ВСУ на запорожском направлении попал на видео

На видео попал момент подрыва танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, после которого образовался столб дыма, напоминающий ядерный гриб. Кадры опубликовал Telegram-канал «Писарь из штаба».

Сообщается, что в танк попал снаряд фугасной авиабомбы (ФАБ), спровоцировавший детонацию боекомплекта и топливных баков. В результате взрыва бронированная машина разлетелась на куски.

Ранее на видео попали кадры застрявшей в грязи колонны западной техники, переданной ВСУ. На размещенном в сети видеоролике военные пытаются лопатами откопать машины из трясины. Из-за распутицы колесная техника украинских вооруженных сил оказалась фактически обездвижена.

Несколькими днями ранее Министерство обороны России сообщило, что военным удалось при помощи дронов уничтожить блиндаж ВСУ. Удар был произведен на купянском направлении.