При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

Минздрав Газы сообщил о гибели не менее 90 человек при ударе по лагерю Джабалия

Не менее 90 человек погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев на севере сектора Газа. Об этом сообщили в Минздраве анклава, передает телеканал Al-Arabiya.

«Сегодня в результате израильской бомбардировки лагеря Джабалия погибли 90 человек», — заявили в ведомстве.

15 декабря израильские солдаты во время боя в секторе Газа открыли огонь и убили трех заложников, ошибочно определив их как угрозу. ЦАХАЛ незамедлительно приступили к расследованию инцидента. Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент.