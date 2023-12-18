Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:34, 18 декабря 2023Мир

При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

Минздрав Газы сообщил о гибели не менее 90 человек при ударе по лагерю Джабалия

Фото: Globallookpress.com

Не менее 90 человек погибли при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев на севере сектора Газа. Об этом сообщили в Минздраве анклава, передает телеканал Al-Arabiya.

«Сегодня в результате израильской бомбардировки лагеря Джабалия погибли 90 человек», — заявили в ведомстве.

15 декабря израильские солдаты во время боя в секторе Газа открыли огонь и убили трех заложников, ошибочно определив их как угрозу. ЦАХАЛ незамедлительно приступили к расследованию инцидента. Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На фоне слухов о конфликте с Зеленским у главнокомандующего ВСУ нашли прослушку. Кто ее установил, выяснить не удалось

      В Пентагоне заявили о дестабилизирующем воздействии КНДР

      Маск призвал человечество заселять другие планеты

      В Израиле заявили о намерении сделать творческое предложение ХАМАС по заложникам

      При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

      Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева

      В США заявили о заканчивающихся у Украины танках, военных и снарядах

      На Украине предрекли вымирание городов

      Зеленского упрекнули в трате западных денег вместо заключения мира

      Spotify официально прекратил работу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости