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13:32, 18 декабря 2023Забота о себе

Психотерапевт назвала неожиданную причину неудач в любви

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Психотерапевт Габриэль Рейес считает, что люди, которым не везет в любви, часто выбирают партнеров одного типажа и поэтому снова и снова терпят неудачи. Неожиданную причину романтических разочарований она назвала изданию Newsweek.

Рейес отметила, что человеческий мозг склонен создавать шаблоны и действовать по ним, так как в привычных обстоятельствах ему проще и комфортнее. Сфера любви и отношений не является исключением, уверена специалистка, поэтому люди постоянно выбирают партнеров одного типажа и попадают в одинаковые ситуации, даже если в итоге они не приносят радости и счастья.

Я настоятельно рекомендую людям встречаться с партнерами, которые не похожи на бывших, особенно если отношения с ними были ужасными. Это поможет изменить взгляды, которые были сформированы под воздействием людей из прошлого

Габриэль Рейеспсихотерапевт
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Психолог Марта Ли посоветовала после неудачных отношений обратить внимание на тех представителей противоположного пола, которые раньше казались непривлекательными из-за их увлечений или образа жизни. По ее мнению, компания человека с непривычными взглядами и другим опытом поможет почувствовать себя иначе, взглянуть под иным углом на свою жизнь и, возможно, узнать о себе что-то новое.

Ранее психолог и сексолог Роберт Вайс рассказал, что чаще всего пары ссорятся из-за порнографии. По его словам, зачастую любитель контента для взрослых считает свое поведение нормальным, а его партнер — выходящим за границы дозволенного.

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      Екатерина Улитина
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