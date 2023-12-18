Психотерапевт назвала неожиданную причину неудач в любви

Психотерапевт Габриэль Рейес считает, что люди, которым не везет в любви, часто выбирают партнеров одного типажа и поэтому снова и снова терпят неудачи. Неожиданную причину романтических разочарований она назвала изданию Newsweek.

Рейес отметила, что человеческий мозг склонен создавать шаблоны и действовать по ним, так как в привычных обстоятельствах ему проще и комфортнее. Сфера любви и отношений не является исключением, уверена специалистка, поэтому люди постоянно выбирают партнеров одного типажа и попадают в одинаковые ситуации, даже если в итоге они не приносят радости и счастья.

Я настоятельно рекомендую людям встречаться с партнерами, которые не похожи на бывших, особенно если отношения с ними были ужасными. Это поможет изменить взгляды, которые были сформированы под воздействием людей из прошлого Габриэль Рейес психотерапевт

Психолог Марта Ли посоветовала после неудачных отношений обратить внимание на тех представителей противоположного пола, которые раньше казались непривлекательными из-за их увлечений или образа жизни. По ее мнению, компания человека с непривычными взглядами и другим опытом поможет почувствовать себя иначе, взглянуть под иным углом на свою жизнь и, возможно, узнать о себе что-то новое.

Ранее психолог и сексолог Роберт Вайс рассказал, что чаще всего пары ссорятся из-за порнографии. По его словам, зачастую любитель контента для взрослых считает свое поведение нормальным, а его партнер — выходящим за границы дозволенного.