Путин упростил получение паспорта России для граждан трех стран

Путин упростил получение паспорта для граждан Казахстана, Молдавии и Белоруссии

Президент России Владимир Путин упростил получение российского паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста документа следует, что обратиться с заявлением о приеме в гражданство могут постоянно проживающие на территории России дееспособные граждане перечисленных стран, достигшие 18 лет. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее стало известно, что тысячи граждан России могут выдворить из Латвии. Данная мера грозит тем, кто до 30 ноября не сдал экзамен по латышскому языку.

В ноябре появилась информация, что некоторые жители Эстонии начали отказываться от гражданства республики в пользу российского. Эстонцы также меняли паспорта на финские, британские и шведские.