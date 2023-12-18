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19:37, 18 декабря 2023Бывший СССР

Путин упростил получение паспорта России для граждан трех стран

Путин упростил получение паспорта для граждан Казахстана, Молдавии и Белоруссии

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин упростил получение российского паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста документа следует, что обратиться с заявлением о приеме в гражданство могут постоянно проживающие на территории России дееспособные граждане перечисленных стран, достигшие 18 лет. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее стало известно, что тысячи граждан России могут выдворить из Латвии. Данная мера грозит тем, кто до 30 ноября не сдал экзамен по латышскому языку.

В ноябре появилась информация, что некоторые жители Эстонии начали отказываться от гражданства республики в пользу российского. Эстонцы также меняли паспорта на финские, британские и шведские.

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      Александр Курбатов
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