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12:23, 13 ноября 2023Бывший СССР

Эстонцы стали отказываться от гражданства в пользу России

ERR: 24 из 88 отказавшихся от гражданства Эстонии человек уехали в Россию

Фото: РИА Новости

За 10 месяцев 2023 года от гражданства Эстонии отказались 88 человек, из них 24 — в пользу гражданства России. Об этом со ссылкой на данные департамента полиции и пограничной охраны республики сообщает портал ERR.

Отмечается, что 32 человека стали гражданами Финляндии, девять — Великобритании, семь — Швеции. Еще по три человека приняли гражданство Нидерландов и Норвегии и по два — Ирландии и Германии. Несколько человек также стали гражданами Белоруссии, Израиля, Испании, США, Франции и Швейцарии.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил депортацией жителям республики, получившим российское гражданство. При этом он подчеркнул, что местные власти не допустят появления в стране большего числа граждан РФ.

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      Алевтина Запольская
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