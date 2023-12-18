Проигравший все деньги жених ограбил ювелирный магазин ради свадьбы

The Thaiger: в Таиланде мужчина ограбил ювелирный магазин ради свадьбы

Проигравший деньги житель Таиланда украл из ювелирного магазина золотые ожерелья ради свадьбы и попался полиции. Об этом сообщает The Thaiger.

31-летний мужчина по имени Воррачон ограбил ювелирный магазин в провинции Патхумтхани 13 декабря. Он вошел в помещение и попросил продавца показать ему золотое ожерелье весом 160 граммов для невесты. Работник не нашел нужное жениху украшение и предложил ему другой вариант. Он показал Воррачону два ожерелья весом 80 граммов каждое, общая стоимость которых составляла 340 тысяч бат (885 тысяч рублей). Мужчина начал рассматривать украшения и задавать продавцам вопросы, как вдруг внезапно схватил их и выбежал из магазина.

Оказавшись на улице, Воррачон сел во внедорожник и поспешно скрылся. Однако остаться безнаказанным у него не получилось. Полиция выследила мужчину и задержала его на следующий день. В салоне машины правоохранители нашли два золотых ожерелья.

Позже Воррачон признался, что совершил ограбление, так как нуждался в приданом для невесты. Он заявил, что испытывает зависимость от азартных игр и потратил на них все деньги, предназначенные для приданого. Чтобы свадьба состоялась, он решил украсть золотые ожерелья и позже продать их. Неизвестно, знает ли невеста Воррачона о преступлении.

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