Раскрыты подробности свидания Тома Круза с бывшей женой российского олигарха

Свидание Тома Круза с Эльсиной Хайровой прошло в ресторане Mayfair Novikov

Анонимный инсайдер раскрыл подробности свидания голливудского актера Тома Круза с бывшей женой российского алмазного магната и олигарха Дмитрия Цветкова, светской львицей Эльсиной Хайровой. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Известно, что их тайная встреча прошла в пятницу, 15 декабря. По словам источника, звезда «Миссии невыполнима» сделал все возможное, чтобы произвести впечатление на Хайрову. 61-летний актер арендовал целый этаж премиального ресторана Mayfair Novikov для романтического ужина. «Том казался очень влюбленным и ловил каждое слово, которое произносила Эльсина», — рассказал собеседник издания и отметил, что он потратил 500 фунтов стерлингов (около 57 тысяч рублей) на лобстеры.

Кроме того, уточняется, что Круз в тот день был очень щедрым и дал официанту чаевые в размере 100 фунтов стерлингов (около 11 тысяч рублей). После этого звездная пара вышла из ресторана в боковую дверь заведения и села в машину.

Первая информация о возможном романе Тома Круза и Эльсины Хайровой появилась 13 декабря. Тогда в сети появились снимки с вечеринки в честь дня рождения первой вице-мисс Европа 2006 года Алены Авраменко, на которых заметили знаменитостей.