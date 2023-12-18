Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:51, 18 декабря 2023Ценности

Раскрыты подробности свидания Тома Круза с бывшей женой российского олигарха

Свидание Тома Круза с Эльсиной Хайровой прошло в ресторане Mayfair Novikov

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Анонимный инсайдер раскрыл подробности свидания голливудского актера Тома Круза с бывшей женой российского алмазного магната и олигарха Дмитрия Цветкова, светской львицей Эльсиной Хайровой. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Известно, что их тайная встреча прошла в пятницу, 15 декабря. По словам источника, звезда «Миссии невыполнима» сделал все возможное, чтобы произвести впечатление на Хайрову. 61-летний актер арендовал целый этаж премиального ресторана Mayfair Novikov для романтического ужина. «Том казался очень влюбленным и ловил каждое слово, которое произносила Эльсина», — рассказал собеседник издания и отметил, что он потратил 500 фунтов стерлингов (около 57 тысяч рублей) на лобстеры.

Кроме того, уточняется, что Круз в тот день был очень щедрым и дал официанту чаевые в размере 100 фунтов стерлингов (около 11 тысяч рублей). После этого звездная пара вышла из ресторана в боковую дверь заведения и села в машину.

Первая информация о возможном романе Тома Круза и Эльсины Хайровой появилась 13 декабря. Тогда в сети появились снимки с вечеринки в честь дня рождения первой вице-мисс Европа 2006 года Алены Авраменко, на которых заметили знаменитостей.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Его очень уважали» Учительница рассказала о российском бойце, оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке

      Стилист назвала россиянкам стойкие прически для корпоратива

      Стало известно о планах Вашингтона развязать новую войну

      Немецкий производитель автокомпонентов избавился от бизнеса в России

      Россиянку признали самой красивой девушкой Европы

      В Госдуме отреагировали на угрозы семье оставившего послание в Марьинке солдата

      Сладости в США резко подорожали из-за глобальной проблемы

      В России возвели три уникальных моста

      Молдавия решила выйти еще из двух соглашений СНГ

      Молодой человек на спор ударил российского полицейского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости