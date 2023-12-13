Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха. Что об этом известно?

Актера Тома Круза заподозрили в романе с дочерью экс-депутата Госдумы Хайрова

Голливудского актера Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского алмазного магната Дмитрия Цветкова, светской львицей Эльсиной Хайровой. Фотографии с вечеринки в честь дня рождения первой вице-мисс Европы 2006 года Алены Авраменко, на которых заметили пару, публикует Daily Mail.

Круза и Хайрову заметили вместе на вечеринке в Лондоне

Мероприятие состоялось на площади Гросвенор в Лондоне в субботу, 9 декабря. Сообщается, что «к большому удивлению и волнению других гостей» 61-летний Круз и 36-летняя Хайрова приехали туда вместе около 21:00 по местному времени.

Они были неразлучны — явно пара. Кажется, он был одержим ею анонимный источник издания Daily Mail

Кроме того, инсайдер таблоида отметил, что Том Круз старался держаться в стороне от излишнего внимания публики и любезно просил не беспокоить его. «Круз был очень дружелюбен — его постоянно просили сфотографироваться, а он вежливо отказывался. В конце концов диджею пришлось на русском языке объявить, что мистер Круз не хочет никаких фотографий», — вспомнил источник.

Также известно, что актер провел в компании своей спутницы большую часть вечера, однако через некоторое время он «просто затесался в гущу женщин». При этом Круз и Хайрова покинули праздник вместе ранним утром.

При этом сама пара никак не подтверждала слухи о своем романе. В то же время отец светской львицы бывший депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг сообщения о том, что его дочь якобы встречается с Крузом.

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Хайрова — дочь бывшего депутата и экс-жена алмазного магната

Бывшая модель Эльсина Хайрова — дочь экс-депутата Государственной Думы Рината Хайрова. По данным Daily Mail, Хайрова имеет гражданство Великобритании.

В прошлом она была замужем за предпринимателем Дмитрием Цветковым. Таблоид пишет, что супруги владели недвижимостью в Великобритании на сумму 18 миллионов фунтов стерлингов (два миллиарда рублей), в ОАЭ и на Кипре, а также элитными автомобилями, ювелирными украшениями и коллекциями произведений искусства на миллионы фунтов стерлингов.

Эльсина Хайрова Фото: Dave Benett / Getty Images for FprBuro Communications Agency

Как отметила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, Эльсина Хайрова привыкла к роскошному образу жизни. Она часто проводит время на вечеринках в разных странах мира и предпочитает одежду люксовых брендов, таких как Ulyana Sergeenko и Hermes. Более того, по информации неназванных источников, бывшая модель всегда выходит в свет в компании личного фотографа.

Хайрова и Цветков развелись в 2021 году

В мае 2021 года Цветков и Хайрова подали заявление на расторжение брака в Высокий суд Лондона. Британская газета The Times писала, что один из предметов спора — особняк в поместье Вентворт стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиарда рублей по текущему курсу), который считается одним из самых роскошных домов графства Суррей. Хайдарова приобрела его в 2018 году. В доме — 10 спален, 15 ванных комнат, крытый бассейн и спа-комплекс, а также сауна, парная и кинотеатр.

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Скандальный развод магната и модели попал в заголовки газет летом 2023 года. Тогда Хайрову заподозрили в сокрытии от бывшего мужа значительных активов, в том числе коллекции сумок стоимостью миллион фунтов стерлингов (113 миллионов рублей).

Годом ранее суд назначил светской львице выплату в размере 117 тысяч фунтов стерлингов (примерно восемь миллионов рублей по курсу 2022 года), которые она задолжала компании, установившей фонтаны в ее доме в Суррее.