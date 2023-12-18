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12:48, 18 декабря 2023Из жизни

90-летняя пенсионерка рассказала о главном сожалении в жизни

News.com.au: 90-летняя женщина назвала ранний брак главным сожалением в жизни

Кадр: Tiktok / news.com.au

Молодо выглядящая 90-летняя женщина рассказала, о чем жалеет в жизни, и растрогала пользователей сети. Об этом сообщает News.com.au.

Внучка пенсионерки, Рэйчел Дилон, опубликовала их диалог в TikTok. Пожилая женщина назвала ранний брак главным сожалением в своей жизни. Долгожительница встретила своего будущего мужа в 13 лет. Когда ей было 17 лет, а ее избраннику — 19, они поженились.

Женщина добавила, что за свою жизнь она уделяла не так много времени работе и общению с людьми, как ей хотелось на самом деле. Дилон также узнала, что бабушка не планировала дожить до 90 лет. «С меня достаточно. Я получила от мира все, что хотела. Я буду счастлива отправиться на небеса и встретить свою маленькую собачку, которая ждет меня там», — призналась она.

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Пользователи сети восхитились чувством юмора женщины. Многие отметили, что она прекрасно выглядит для такого преклонного возраста. «В 90 лет она все еще полна жизненных сил, она далеко не пожилая, браво», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что 101-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. В молодости она была очень привлекательной и даже признавалась местной королевой красоты.

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