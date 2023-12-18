90-летняя пенсионерка рассказала о главном сожалении в жизни

News.com.au: 90-летняя женщина назвала ранний брак главным сожалением в жизни

Молодо выглядящая 90-летняя женщина рассказала, о чем жалеет в жизни, и растрогала пользователей сети. Об этом сообщает News.com.au.

Внучка пенсионерки, Рэйчел Дилон, опубликовала их диалог в TikTok. Пожилая женщина назвала ранний брак главным сожалением в своей жизни. Долгожительница встретила своего будущего мужа в 13 лет. Когда ей было 17 лет, а ее избраннику — 19, они поженились.

Женщина добавила, что за свою жизнь она уделяла не так много времени работе и общению с людьми, как ей хотелось на самом деле. Дилон также узнала, что бабушка не планировала дожить до 90 лет. «С меня достаточно. Я получила от мира все, что хотела. Я буду счастлива отправиться на небеса и встретить свою маленькую собачку, которая ждет меня там», — призналась она.

Пользователи сети восхитились чувством юмора женщины. Многие отметили, что она прекрасно выглядит для такого преклонного возраста. «В 90 лет она все еще полна жизненных сил, она далеко не пожилая, браво», — написал один из них.

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