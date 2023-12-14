101-летняя королева красоты назвала главный продукт для долголетия

101-летняя долгожительница из Британии назвала чернослив секретом долголетия

101-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Reading Today.

Глэдис Моррис родилась в пригороде Лондона Аксбридже в 1922 году. В молодости она была очень привлекательной и даже признавалась местной королевой красоты. Во время Второй мировой войны женщина служила в отделе министерства снабжения по разработке взрывчатых веществ. Там же она встретила своего будущего мужа Абеля.

После войны супруги объездили всю Европу и особенно полюбили Венецию. Моррис сменила несколько профессий. В частности, она управляла собственным пабом и занималась книгоизданием. Секретом долгой и счастливой жизни британка назвала регулярные занятия физкультурой, езду на велосипеде и работу в саду. Кроме того, Моррис считает, что чернослив является главным продуктом, который поспособствовал ее долголетию. Женщина ест его каждый день.

101-летняя женщина перебралась в дом престарелых Parsons Grange в городке Шинфилд к югу от Рединга, графство Беркшир, только в 2022 году. Поздравить ее с днем рождения пришли родственники и друзья. Как рассказала администратор пансионата, Моррис сразу же обзавелась множеством новых приятелей, которые обожают слушать истории о ее путешествиях.

Ранее сообщалось, что долгожительница из Великобритании отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря любимому сорту пива.

