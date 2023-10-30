104-летняя долгожительница назвала любимую марку пива секретом долголетия

104-летняя долгожительница из Великобритании назвала пиво секретом долголетия

Долгожительница из Великобритании отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Gloucestershire Live.

104-летняя Кэтлин Хеммингс отметила знаменательную дату 2 октября. Женщина родилась в Лондоне, где работала бухгалтером. В юности она очень любила танцевать и ходить в Королевский театр Ковент-Гарден на оперу и балет. В 1965 году она перебралась в графство Глостершир, где поселилась вместе с матерью, братом и таксой по кличке Расти.

Хеммингс никогда не была замужем, но не жалеет об том. Она назвала главными причинами своего долголетия отсутствие супруга и любимую марку пива. «Пей Guinness и не выходи замуж!» — раскрыла британка главные секреты своей долгой жизни.

Администрация пансионата для пожилых, где сейчас живет Хеммингс, устроила для нее большую вечеринку. Повар приготовил для гостей специальный торт, а именинница выпила большую кружку любимого напитка. «У меня был чудесный день рождения. Замечательно, что все друзья и родственники пришли и помогли мне отпраздновать его как следует», — сказала женщина.

Ранее жительница Великобритании, которая отпраздновала свой сотый день рождения, рассказала о секретах долгой жизни. Она всегда любила печь сладости и назвала шоколад и печенье секретами долголетия.

