Рогов: украинский план Б завершится банкротством и бегством киевского режима

Украинский план Б, придуманный на случай прекращения западной поддержки, завершится банкротством и бегством киевского режима. Такой исход предрек председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов отметил, что план Киева заключается в продолжении «войны с собственным народом за счет этого же народа».

«Зеленский и его подельники идут до конца в деле уничтожения живущих на южнорусских пока еще подконтрольных им землях по формуле войны до последнего украинца, прекрасно понимая, что украинцы и есть русские», — сказал он.

Ранее советник украинского лидера Олег Устенко заявил, что в случае отсутствия западного финансирования в начале 2024 года власти страны будут вынуждены обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов.