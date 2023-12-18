Росгвардейцы задержали шесть подозреваемых в пособничестве ВСУ в ДНР

В ДНР спецназ Росгвардии задержал 6 подозреваемых в пособничестве ВСУ

Росгвардейцы совместно с коллегами из ФСБ задержали шесть вероятных пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, специальные адресные мероприятия были проведены в двух населенных пунктах республики. Некоторые из подозреваемых в пособничестве оказались вооружены, сейчас они переданы сотрудникам регионального управления ФСБ для дальнейшего разбирательства.

При обысках у задержанных силовики обнаружили и изъяли боеприпасы к стрелковому оружию, арбалет, электрошокер, бинокль, а также электронные носители информации.

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