Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

Глава Роспотребнадзора Попова: пандемии микоплазменной инфекции нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию о новой пандемии микоплазменной инфекции. Ее слова приводит радио «Комсомольская правда».

«Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету... Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет», — пояснила она.

По ее словам, на данный момент нет оснований предполагать, что у микоплазменной инфекции появилась полная устойчивость к препаратам.

Ранее Попова сообщила, что первый случай микоплазменной инфекции выявили в России еще в сентябре. Она пояснила, что к середине ноября инфекция сошла на нет. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что заболеванию не дали распространиться в России.

При этом вакцины от этой инфекции не существует, подчеркнул инфекционист Николай Малышев. По его данным, заражение инфекцией часто характеризуется повышением температуры, а также респираторными симптомами, среди которых кашель, насморк и першение в горле. Кроме того, инфицирование может сопровождаться интоксикацией, добавил специалист.