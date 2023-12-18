Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 18 декабря 2023Россия

Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

Глава Роспотребнадзора Попова: пандемии микоплазменной инфекции нет

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла информацию о новой пандемии микоплазменной инфекции. Ее слова приводит радио «Комсомольская правда».

«Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету... Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет», — пояснила она.

По ее словам, на данный момент нет оснований предполагать, что у микоплазменной инфекции появилась полная устойчивость к препаратам.

Ранее Попова сообщила, что первый случай микоплазменной инфекции выявили в России еще в сентябре. Она пояснила, что к середине ноября инфекция сошла на нет. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что заболеванию не дали распространиться в России.

При этом вакцины от этой инфекции не существует, подчеркнул инфекционист Николай Малышев. По его данным, заражение инфекцией часто характеризуется повышением температуры, а также респираторными симптомами, среди которых кашель, насморк и першение в горле. Кроме того, инфицирование может сопровождаться интоксикацией, добавил специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      Российским войскам удалось уничтожить немецкий танк Leopard-2 в зоне СВО

      В сети появились снимки жены Джейсона Стэйтема без макияжа и фотошопа

      В МВД отреагировали на нападение вандалов на квартиры российских военкоров

      Названы четыре признака неверности партнера

      Бразилия захотела увидеть Путина на саммите G20

      В Европе начали расследование в отношении соцсети X

      Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

      Популярный комик высказался об уехавших россиянах

      Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости