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14:20, 18 декабря 2023Россия

Россия нанесла удар по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины

МО РФ: российские войска нанесли удар по командному пункту Нацгвардии Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по командному пункту Нацгвардии Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Как сообщили в оборонном ведомстве, командный пункт располагался в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике. В этом пункте был расположен штаб 1-й бригады оперативного назначения.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, российские беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили еще 113 районов дислокации живой силы Вооруженных сил Украины.

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      Марк Леонов
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