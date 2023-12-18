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09:11, 18 декабря 2023Экономика

Россиян предупредили о предновогоднем подорожании ноутбуков

Fplus: средние цены на ноутбуки в России выросли на 10 % в декабре

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Средние цены на популярные бренды ноутбуков в России выросли на 10 процентов в декабре и достигли уровня в 65,6-66 тысяч рублей. О подорожании этого вида техники в преддверии новогодних праздников заявил представитель российского вендора Fplus Артур Махлаюк. Его слова приводит газета «Ведомости».

В течение этого года средняя стоимость ноутбуков в России составляла 60,7 тысячи рублей. Таким образом, ближе к новогодним праздникам этот вид техники в стране подорожал на 4,9-5,3 тысячи рублей, уточнил Махлаюк.

Удорожание ноутбуков в России подтвердил и главный редактор технологического издания Ferra.ru Евгений Харитонов. По его словам, в сравнении с сентябрем — октябрем стоимость этого вида техники увеличилась в среднем на 10-15 процентов. Однако рост цен затронул не все бренды, уточнил эксперт.

Во второй половине ноября «Парламентская газета» сообщила о намерении Минпромторга ввести в России утилизационный сбор для импортной электроники, включая ноутбуки, планшеты и смартфоны. Согласно инициативе ведомства, подобную меру в стране могут ввести к концу 2024 года. При этом в первый год планируется взимать дополнительную плату только с импортного оборудования, а во второй — с импортного и отечественного. Таким образом, подобная техника в стране в среднесрочной перспективе может стать менее доступной для россиян.

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      Анатолий Акулов
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