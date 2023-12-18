Россиянин под наркотиками расправился с матерью и получил 12 лет колонии

В ХМАО осудили на 12 лет мужчину, забившего битой до смерти пожилую мать

В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к 12 годам лишения свободы 38-летнего мужчину, расправившегося с 68-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 11 августа 2021 года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения поссорился с матерью. Он взял бейсбольную биту и 16 раз ударил пожилую женщину, затем сын продолжил бить ее руками по голове и груди. Она не выжила.

Ранее стало известно, что в Дагестане 36-летний мужчина расправился с отцом и спрятал его тело под сеном.