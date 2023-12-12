Россиянин расправился с отцом и три дня скрывал это от полиции и соседей

В Дагестане сын забил кулаками до смерти отца и три дня прятал тело под сеном

В Дагестане 36-летний мужчина расправился с отцом и спрятал его тело под сеном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, трагедия произошла в Арабляре. Несколько дней назад фигурант поссорился с отцом из-за небольших разногласий. Он избил потерпевшего кулаками, тот не выжил. Затем сын оттащил тело в сарай и прикрыл сеном. Он не собирался никому рассказывать о произошедшем. Однако пропажу пенсионера спустя три дня заметили соседи и спросили о нем сына. Мужчина рассказал, что родственник ушел из дома и не вернулся.

Вскоре участковый обыскал дом семьи и нашел потерпевшего без признаков жизни. По факту произошедшего возбуждено дело.