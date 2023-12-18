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13:29, 18 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин во время конфликта ранил продавца салона связи из пистолета

В Петербурге посетитель салона связи ранил продавца из пневматического пистолета

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Петербурге посетитель салона связи во время конфликта ранил из пневматического пистолета продавца. Об этом сообщает 78.ru.

Пострадавшим оказался 19-летний гражданин Азербайджана. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ранением правой брови. Сейчас молодой человек уже дома.

Стрелка ищут. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве 17-летний подросток шесть раз выстрелил в оскорбившего его мать 38-летнего гражданина Азербайджана.

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