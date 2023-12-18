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12:49, 18 декабря 2023Силовые структуры

Российский школьник шесть раз выстрелил в оскорбившего его мать мужчину

В Москве 17-летний подросток шесть раз выстрелил в оскорбившего его мать мужчину

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве 17-летний подросток шесть раз выстрелил в оскорбившего его мать 38-летннго гражданина Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, это случилось в ночь на 17 декабря около дома на Пятницком шоссе. Школьник решил заступиться за маму, которую начал оскорблять мужчина. Подросток взял травматический пистолет из сейфа дяди и начал стрелять по обидчику.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями головы. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ему грозит до десяти лет колонии. На его дядю также завели дело за небрежное хранение оружия.

Ранее в Петербурге задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе по учительнице из пневматической винтовки.

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